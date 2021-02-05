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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Постоянно требовала деньги". В Киевской области мужчина убил сожительницу и расчленил тело – полиция

Житель Белоцерковского района Киевской области убил свою 35-летнюю подругу, конечности и голову сжег, а тело утопил в водоеме. У женщины осталось четверо детей. Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

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Мужчина признался в убийстве, он находится в изоляторе временного содержания
Мужчина признался в убийстве, он находится в изоляторе временного содержания
Фото: kv.npu.gov.ua

48-летний житель Киевской области во время ссоры с сожительницей ударил ее, она упала на острый металлический выступ и умерла. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Злоумышленник несколько раз возвращался на место происшествия, чтобы расчленить тело: голову и конечности он сжег, а тело утопил в водоеме, отметили в релизе.

Об исчезновении 35-летней жительницы села Роскошная Белоцерковского района сообщила местная жительница. Правоохранители установили, что к ее смерти причастен сожитель.

"Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли ряд вещественных доказательств, направили их для проведения экспертиз. Мужчину задержали, он находится в изоляторе временного содержания", – уточнили в полиции.

Задержанный признался в убийстве. Он рассказал, что убил сожительницу из-за того, что она постоянно требовала деньги. У погибшей осталось четверо детей.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает заключение на срок от семи до 15 лет. Меру пресечения для подозреваемого пока не избрали.

Теги: Украина, смерть, полиция, деньги, правоохранители, происшествия, женщины, полицейский, уголовное производство, Нацполиция, исчезновение
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