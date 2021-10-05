Представлялись "службой безопасности банка". СБУ разоблачила подпольный "кол-центр" в Виннице

По данным СБУ, схема существовала четыре месяца, ежемесячный оборот превышал 6 млн грн.

"Винничанин арендовал в центре города офисное помещение и устроил в нем "кол-центр". Для нелегальной деятельности злоумышленник привлек 25 работников – безработных местных жителей. "Операторы" представлялись сотрудниками службы безопасности банковских учреждений или правоохранительных органов и выманивали у граждан их персональные данные. Тех, кто оказывался не слишком доверчивым, побуждали самостоятельно переводить средства на "резервный" счет. После этого деньги выводили в тень через сеть аффилированных фирм и переводили в наличные", – говорится в сообщении.

В ходе обысков в помещении "кол-центра" правоохранители изъяли почти 100 единиц компьютерной техники и телекоммуникационного оборудования, черновые записи с данными банковских платежных карт и документацию.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество).