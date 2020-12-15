В Харькове разоблачили фейковую сеть "колл-центров" с месячным оборотом 7 млн грн

В Харькове несколько месяцев работала сеть "колл-центров", "операторы" которой звонили клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их счетам. В мошеннической схеме были задействованы более 100 человек, сообщили в Нацполиции Украины.

Фейковые "колцентры" работали по всем правилам настоящих, подчеркнули в полиции Фото: hk.npu.gov.ua

Правоохранители разоблачили в Харькове группу злоумышленников, которые под видом работников банковских учреждений обманывали людей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

С июня по декабрь 2020 года в Харькове были организованы три "колл-центра", к их деятельности было привлечено более 100 человек. Месячный доход нелегального предприятия составлял более 7 млн грн.

"Операторы" звонили клиентам банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные граждан, необходимые для доступа к их карточным счетам. В дальнейшем мошенники завладевали средствами потерпевших, осуществляя их перевод на подконтрольные членам группы счета. Деньги переводились на территорию государства-агрессора, затем в форме криптовалюты возвращались в Украину", – отметили в релизе.

По информации полиции, у фейковых "колл-центров" были офисы, компьютерная техника, средства связи, осуществлялась работа по подбору администраторов, операторов и специалистов по программному обеспечению. За работой администраторов осуществлялся контроль.

"Правонарушители использовали клиентскую базу одного из банков, основанных государством-агрессором, который действовал на территории Украины", – уточнили в полиции.

14 декабря правоохранители провели 14 обысков в "колл-центрах", помещениях организаторов и активных участников группы. Полиция изъяла компьютерную технику, документы, банковские карты и 140 тыс. грн.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого 29 сентября по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. После выяснения роли каждого из участников схемы будет решен вопрос о переквалификации действий правонарушителей по признакам совершения преступлений в составе организованной группы, уточнили в полиции.