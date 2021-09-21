В Харькове разоблачили сеть мошеннических колл-центров – полиция

По данным следствия, деятельность приносила мошенникам более 1 млн грн в месяц.

"Операторы" систематически звонили гражданам под видом сотрудников различных банков и, выдавая себя за их менеджеров, получали персональные данные потерпевших. Имея соответствующую информацию, завладевали их деньгами с карточных счетов через банковские мобильные приложения. В дальнейшем переводили средства на подконтрольные счета. Кроме того, участники противоправной схемы выдавали себя за представителей фиктивных финансовых бирж и, вводя граждан в заблуждение, побудили их инвестировать деньги в несуществующие предприятия", – сообщили в пресс-службе со ссылкой на слова следователя отдела по расследованию особо тяжких преступлений следственного управления полиции Харьковской области Александра Кобылки.

Правоохранители в ходе обысков изъяли более 350 единиц компьютерной техники, мобильные телефоны, черновые записи по организации и учету работы операторов.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество). Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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Видео: ГУ Національної поліції в Харківській області / YouTube



