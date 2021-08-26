Прибыль составляла 15 млн грн. В киберполиции заявили, что заблокировали работу незаконного онлайн-кинотеатра

"36-летний житель Львова создал приложение онлайн-кинотеатра и в дальнейшем администрировал его. Мужчина предоставлял доступ к просмотру кинопроизведений, несмотря на отсутствие разрешений правообладателей, представителями которых является Украинская антипиратская ассоциация. Аудитория премиум-пользователей приложения составляла более миллиона человек. Подписка на премиум-аккаунт составляла 80 грн. Также мужчина ежемесячно получал около 100 тыс. грн от рекламы, которая размещалась на его онлайн-ресурсе", – сообщили в полиции.

По данным следствия, это один из крупнейших пиратских онлайн-кинотеатров русскоязычного сегмента интернета.

"По предварительным данным, прибыль злоумышленника составляла более 15 млн грн", – отметили в полиции.

Во время обысков в доме фигуранта полиция изъяла оборудование, которое использовалось для организации технической инфраструктуры.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 176 (нарушение авторского права и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

"Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении мужчине о подозрении", – отметили в полиции.