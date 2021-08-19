В Харьковской области заключенные из СИЗО похитили 18 млн грн с банковских счетов – полиция

Организовал основанную на фишинге схему, по данным полиции, 20-летний мужчина, который находился в СИЗО под стражей и привлек своих сокамерников.

Как выяснили правоохранители, злоумышленники регистрировались на торговой онлайн-площадке и с помощью фейковой страницы доставки онлайн-магазина получали от потерпевших реквизиты их банковских карточек, а затем переводили деньги на подконтрольные организатору счета.

Фото: cyberpolice.gov.ua

По данным следствия, среди обманутых, кроме украинцев, граждане Испании, Португалии, Сингапура, Австралии и других стран.

Правоохранители провели 24 обыска в следственном изоляторе и в домах фигурантов, во время которых изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны.

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Видео: Національна поліція України / YouTube

Девяти фигурантам объявлено о подозрении по ст. 255 (создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней), ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.