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Работали на Госдуму РФ. СБУ сообщила о разоблачении сети кол-центров в Черкассах и Умани

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По данным следствия, в кол-центрах в две смены работали до 200 операторов
По данным следствия, в кол-центрах в две смены работали до 200 операторов
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила сеть кол-центров, которые, по данным следствия, выполняли заказы Госдумы РФ. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 5 ноября.

По данным следствия, деятельность кол-центров в Черкассах и Умани организовали местные предприниматели.

"Киберспециалисты СБУ получили доказательства финансирования их деятельности страной-агрессором. Кол-центры проводили социологические опросы граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории Автономной Республики Крым по поводу их участия в выборах в Госдуму РФ, состоявшихся в сентябре этого года", – говорится в сообщении.

Как пишет пресс-служба, операторы собирали информацию о политических предпочтениях, рейтингах партий, а также о "пожеланиях граждан РФ, жителей ОРДЛО и временно оккупированной территории АР Крым по улучшению политической обстановки".

"Кроме того, работники кол-центра выполняли заказы Пенсионного фонда РФ, российских телеканалов, таких как "НТВ+", Ростелекома и подсанкционных банковских учреждений: ВТБ, "Газпромбанк" и других", – добавили в ведомстве.

Около 200 операторов кол-центра работали в две смены.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 120 компьютеров с программным обеспечением российского производства; документы, которые, по данным следствия, свидетельствуют о сотрудничестве нелегальной структуры со страной-агрессором; "черную" бухгалтерию, а также инструкции по обслуживанию клиентов, методам конспирации на случай проверок, техническую документацию с графиками работы центра.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Госдума, ВТБ, Газпромбанк, ОРДЛО
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