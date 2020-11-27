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Разлив нефтепродуктов в Черном море. Морская спасательная служба заявила, что буксир "Аметист" не тонет

СМИ и Госэкоинспекция заявили о загрязнении Черного моря нефтепродуктами, которые, вероятно, вытекли из буксира Морской поисково-спасательной службы "Аметист". На предприятии говорят, что на судне нефтепродуктов не было.

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"Аметист" на плаву, заявили в Морской поисково-спасательной службе
"Аметист" на плаву, заявили в Морской поисково-спасательной службе
Фото: Казенне підприємство "Морська Пошуково- Рятувальна Служба" / Facebook

Буксир "Аметист", который стоит на причале в поселке Александровка под Черноморском Одесской области, не тонет, судно на плаву и находится под круглосуточным присмотром, заявила Морская поисково-спасательная служба (МПСС). 

Предприятие стало предметом атаки СМИ, говорится в релизе, опубликованном в Facebook 26 ноября. 

О том, что "Аметист" начал тонуть вечером 25 ноября (находится на балансе МПСС), а  вокруг тонущего буксира образовалось пятно нефтепродуктов, писала "Думская". Администрация порта Черноморска опровергала это сообщение, назвав неправдивой информацию о загрязнении моря. 

Морская спасательная служба заявила, что нефтепродуктов на судне нет, и обвинила "Думскую" в "неоднократном распространении неправдивой информации". Предприятие сообщило, что в Приморском районном суде Одессы сейчас рассматривается иск Морской поисково-спасательной службы к изданию об опровержении недостоверной информации. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3586829881363937&id=1167276046652678

При этом глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный заявлял, что инспекторы зафиксировали разлив нефтепродуктов, вероятно, из "Аметиста". Он обвинил администрацию морских портов в сокрытии информации о загрязнении моря, попытке "скрыть результаты катастрофы" и показал видео, на котором видны грязные пятна на поверхности воды вокруг "Аметиста". 

Теги: Черное море, Одесская область, спасатели, разлив нефти, Черноморск, нефтепродукты, опровержение, Андрей Малеваный
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