Разоблаченного на взятке начальника Летной академии суд в Кропивницком отправил под стражу на два месяца

"Начальнику Летной академии Национального авиационного университета избрали меру пресечения – два месяца содержания под стражей с альтернативой залога в размере 568 750 грн", – говорится в сообщении.

В СБУ рассказали, что решение суда было принято "со второй попытки, после повторного сообщения о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины по факту вымогательства и получения взятки в размере $20 тыс. за заключение договоров с местным предпринимателем".

"Благодаря своим коррумпированным связям начальнику Летной академии удалось решить вопрос своего освобождения из зала суда во время первого судебного заседания и бежать в Киев, чтобы избежать наказания", – объяснили в спецслужбе.

СБУ не указала фамилию задержанного, но на сайте Летной академии указано, что с 10 марта 2021 года ее возглавляет заслуженный юрист Украины Александр Чумак. Источники "Украинской правды" подтвердили эту информацию.

О задержании начальника академии Служба безопасности Украины сообщала 3 сентября. Спецслужба обнародовала видеоматериалы следствия.