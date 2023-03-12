"Ребята пытались сделать фото на вагонах". В Киевской области 13-летний мальчик погиб от удара током – ГСЧС

По информации ГСЧС, двое подростков 2009 года рождения забрались на крышу товарного поезда закрытого типа, который стоял на дополнительном пути. Их ударило током.

"В результате происшествия один из ребят погиб на месте, а его товарищ получил ожоги лица 1-й степени и острый шок. Пострадавший госпитализирован", – говорится в сообщении.

Тело погибшего подростка с крыши поезда снимали спасатели.

"Как рассказали работники железной дороги, ребята пытались сделать фото на вагонах. И это, к сожалению, стоило одному из них жизни", – отметили в сообщении.

По данным главы управления Нацполиции в Киевской области Андрея Небытова, жизни госпитализированного подростка ничего не угрожает.

"Обращаюсь к родителям: объясните детям опасности, которые влекут экстремальные развлечения! Берегите их жизнь и здоровье!", – призвал он.