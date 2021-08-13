В Харьковской области током ударило девушку, которая залезла на крышу вагона, чтобы сфотографироваться

Информация о происшествии на железнодорожной станции Купянск-Узловой поступила в Купянский районный отдел полиции сегодня около 6.00.
"Установлено, что она залезла на крышу вагона товарного поезда, который находился на станции. При попытке сфотографироваться девушку ударило током, в результате чего ее отбросило на рельсы", – говорится в сообщении.
Девушку с ожогами конечностей госпитализировали в больницу в Харькове. Состояние ее здоровья медики оценивают как стабильное.
Сейчас проводится проверка, правоохранители выясняют обстоятельства происшествия.