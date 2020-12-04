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ПРОИСШЕСТВИЯ

Российский блогер арестован по делу о смерти женщины во время его стрима

Российский блогер Стас Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, арестован на два месяца.

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Блогер будет обжаловать арест
Блогер будет обжаловать арест
Фото: Mash / Telegram

Раменский городской суд Московской области 4 декабря отправил под арест российского блогера Станислава Решетникова (Reeflay). Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью женщины. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель подмосковного главка Следственного комитета Ольга Врадий.

В Следственно комитете сообщили ТАСС, что Решетникову предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть девушки (ч. 4 ст. 111 Уголовного Кодекса РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

По информации Mash, блогер арестован на два месяца. Мать блогера Елена характеризует сына как "доброго человека, который даже котенка обидеть не мог".

Решеников не согласен с мерой пресечения и будет обжаловать арест.

Медики обнаружили тело женщины в частном доме утром 2 декабря. Признаков насильственной смерти не выявили.

Запись стрима на канале Решетникова сейчас недоступна. Отрывки видео обнародовали Telegram- и YouTube-каналы. По предварительным данным, погибшую зовут Валентина, ей было 26 или 28 лет. Mash пишет, что она была беременна. Life сообщает, что она занималась проституцией. По информации издания, во время стрима блогер и его приятели употребляли спиртное и издевались над Валентиной.

Теги: Россия, смерть, арест, видео, медики, женщины, блогеры, суд, блогер, девушка
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