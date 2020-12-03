"Какая скорая? Она мертва". В РФ во время стрима скончалась женщина. Перед этим блогер выгнал ее на улицу без одежды

Российский блогер Стаса Решетников, известный под псевдонимом Reeflay, не выключал камеру до приезда медиков, которые констатировали смерть его подруги.

В ночь на 2 декабря Подмосковье во время прямого эфира блогера Стаса Решетникова, известного под псевдонимом Reeflay, скончалась его подруга, сообщает ТАСС.

Собеседник агентства рассказал, что инцидент произошел в Раменском районе Подмосковья, сейчас проводится проверка.

Запись стрима на канале Решетникова сейчас недоступна. Отрывки видео обнародовали Telegram- и YouTube-каналы. По предварительным данным, погибшую зовут Валентина, ей было 26 или 28 лет. Mash пишет, что она была беременна. Life сообщает, что она занималась проституцией.

Life отмечает, что во время стрима блогер и его приятели употребляли спиртное и издевались над Валентиной. В один из моментов ей брызнули в лицо перцовым баллончиком, женщина начала кричать, после чего выползла на балкон.

Она некоторое время пробыла на холоде, периодически просила, чтобы ее пустили обратно. Когда Решетников решил впустить ее в дом, женщина, вероятно, была без сознания, что видно из записи эфира на YouTube-канале CCD YT (осторожно, видео 18+).

Решетников пытался привести в чувства женщину, разговаривал с ней. "Мне кажется, она мертвая нах...й. Я вам отвечаю. Валя, ты жива? У нее сердцебиения даже нету... Какая скорая? Она мертвая", – говорил блогер, периодически подходя то к экрану компьютера, то к телу погибшей.

Mash пишет, что врачей вызвали соседи, которые увидели лежащую на снегу женщину. Судя по видео, блогер просил и подписчиков вызвать скорую. Он комментировал происходящее и не прекращал эфир даже после приезда медиков, которые констатировали смерть Валентины.

В пресс-службе управления СК по Московской области подтвердили факт смерти женщины, медики обнаружили ее тело в частном доме утром 2 декабря, сказано в релизе. Признаков насильственной смерти не выявили.