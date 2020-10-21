В России блогер избил девушку во время прямой трансляции

Алена Ефремова заявила, что подает заявление в полицию на блогера Андрея Бурима (Mellstroy), который избил ее в прямом эфире.

Ефремова: Просто хочу, чтобы он получил за это наказание Фото: _cyberbabe_ / Instagram

Белорусский блогер, который проживает в Москве, Андрей Бурим (Mellstroy) 19 октября в прямом эфире избил Алену Ефремову. Соответствующее видео опубликовано на странице женщины в Instagram.

Бурим схватил Ефремову за шею и несколько раз ударил ее об стол. Девушка попала в больницу.

Она писала, что Бурим повредил ей брекеты и сломал челюсть.

"Я в ужасе от этой ситуации. Просто хочу, чтобы он получил за это наказание и такого не повторялось ни с одним человеком. В моем рту кровавое месиво из железа, крови и кусков кожи", – заявила она.

Ефремова добавила, что таких, как Бурим, необходимо принудительно лечить, поскольку его "неуравновешенность граничит с психозом".

Она сообщила, что подает заявление в полицию, призвав других пострадавших присоединиться и подать коллективный иск против блогера.

По информации Spletnik, за происходящим наблюдали около 20 человек, которые участвовали в трансляции и находились в одном помещении с Буримом и Ефремовой. Никто из них не пытался вмешаться в конфликт.

Mellstroy удалил трансляцию со своего канала, однако видео распространили по интернет-сети.