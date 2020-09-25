Блогер Мартынова: Десакрализация власти в Беларуси началась с коронавируса

Десакрализация власти президента Беларуси Александра Лукашенко в стране началась с коронавируса. Такое мнение в интервью изданию "ГОРДОН" выразила белорусский блогер Татьяна Мартынова.

"Я давно понимала, что все катится в тартарары, но вплоть до апреля 2020 года была уверена, что подавляющее большинство населения устраивает Лукашенко с его нищенской "социалочкой". Десакрализация власти в Беларуси началась с коронавируса. Лукашенко абсолютно правильно (замечу) не ввел карантин в том виде, как это сделали, например, в Италии. Но он должен был к этому сделать все остальные ограничения (белорусы законопослушные, они соблюдали бы их) и должен был разобраться с экономическим сектором, который сразу сильно пострадал. Умные люди в белорусском правительстве написали ему тонны предложений. Но Лукашенко взял на вооружение риторику: никакого коронавируса нет, идите нафиг, все козлы, один я – д'Артаньян. Более того, он начал унижать и оскорблять граждан. В ответ на все его колхозные шутки мы раньше смеялись, троллили его. А тут мы просто оскорбились", – подчеркнула Мартынова.

По ее словам, белорусы смогли бороться против коронавируса без помощи власти.

"Более того, власть во время эпидемии COVID-19 бросила нас на произвол судьбы. Мы же быстро самоорганизовались и прекрасно справились без нее. Объединились в группы, покупали врачам защиту, помогали тем, кому больше некому было помочь. Тогда зародилось понимание, что мы все можем сами и без власти. Власть же решила еще и нам помешать: эту помощь принимать нельзя, а этот фонд надо закрыть... А потом всех стали загонять на парад [Победы]. И вот тут нас просто бомбануло", – резюмировала Мартынова.

Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки. Читайте полную версию интервью.

Лукашенко скептически относился к угрозе распространения коронавируса. Он был противником введения карантина и говорил, что работа в поле, сухая сауна и водка лечат от COVID-19.

Беларусь не закрывала границы, не останавливала работу предприятий, магазинов, учреждений образования. Также в стране не было запрета на массовые мероприятия, несмотря на то, что эксперты Всемирной организации здравоохранения призывали ввести ограничительные меры.

2 июля Лукашенко заявил, что в Беларуси "уже победили" коронавирус.

28 июля президент Беларуси сказал, что бессимптомно переболел COVID-19.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Поддержал Лукашенко президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав народу Беларуси "мира, дальнейшего прогресса и процветания".