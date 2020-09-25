Блогер Мартынова: Основная мерзость в том, что Путин стал на сторону Лукашенко, а не на сторону белорусского народа

Белорусский блогер Татьяна Мартынова в интервью изданию "ГОРДОН" сказала, что считает мерзостью тот факт, что президент РФ Владимир Путин стал на сторону президента Беларуси Александра Лукашенко, а не на сторону белорусского народа.

"Путин дает Лукашенко крылья. Основная мерзость в том, что Путин стал на сторону белорусского диктатора, а не на сторону белорусского народа. Ведь мы до определенного момента не относились к нему враждебно. Мы понимали, что он залез в Украину, но для большинства опыленного пропагандой народа он не был врагом. У вас это закончилось в 2014 году сами знаете чем. А сейчас по украинской схеме такое же пытаются провернуть в Беларуси. Единственное, без зеленых человечков и явного вмешательства, но Путин дает деньги, своих пропагандистов, какие-то еще ресурсы, которые передаются втихаря. Саша уже давно сдулся бы, но продолжает издеваться над белорусским народом. Поэтому, как мы сегодня относимся к Путину, я думаю, вы понимаете", – подчеркнула Мартынова.

Блогер Мартынова: Беларусь не будут захватывать, как Крым. У нас будет латентная аннексия, которая пройдет без сучка и задоринки. Читайте полную версию интервью.

14 сентября в Сочи состоялись переговоры Путина и Лукашенко. На них, в частности, была достигнута договоренность, что Россия предоставит Беларуси "в этот сложный момент" кредит в $1,5 млрд.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне массовых акций протеста, которые продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Поддержал Лукашенко президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав народу Беларуси "мира, дальнейшего прогресса и процветания".