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В Кремле прокомментировали непризнание легитимности Лукашенко странами ЕС

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приветствует решение стран ЕС о непризнании легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко.

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Песков подчеркнул, что позиция европейских стран не отразится на российско-белорусских отношениях
Песков подчеркнул, что позиция европейских стран не отразится на российско-белорусских отношениях
Фото: ЕРА

Спикер Кремля Дмитрий Песков 25 сентября заявил, что непризнание легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко рядом стран Евросоюза является косвенным вмешательством в дела Беларуси. Об этом сообщает "РИА Новости".

По мнению Пескова, позиция европейских стран не способствуют диалогу между этими государствами и Беларусью.

Спикер Кремля отметил, что Москва не приветствует решение ЕС по Беларуси и считает, что оно противоречит международному праву.

Помимо этого, Песков подчеркнул, что позиция европейских стран не отразится на российско-белорусских отношениях.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

Инаугурация Лукашенко прошла на фоне продолжающихся массовых акций протеста в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы. В итоге были задержаны 259 человек

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. В МИД Норвегии отметили, что "полутайные "инаугурации" не придают легитимности" президенту Беларуси. Сенат США в своем заявлении указал на отставку Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства. Поддержал Лукашенко президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, пожелав народу Беларуси "мира, дальнейшего прогресса и процветания".

Теги: Россия, Беларусь, выборы, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, инаугурация, Евросоюз, протесты в Беларуси
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