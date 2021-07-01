САП направила в суд обвинительный акт по делу экс-замглавы миграционной службы Пимаховой

В сообщении не называют фамилию чиновницы. По данным LB.ua, речь идет о Дине Пимаховой.

"Должностное лицо миграционной службы было разоблачено в 2017 году в рамках спецоперации НАБУ под прикрытием, проведенной с целью разоблачения и документирования фактов преступной деятельности организованной группы в системе органов ГМС Украины, связанной с использованием коррупционной схемы незаконного документирования иностранцев паспортами граждан Украины и видами на постоянное или временное проживание при обязательном условии предоставления должностным лицам государственного органа неправомерной выгоды", – уточнили в релизе.

Следствие установило, что экс-заместитель в июне 2017 года предложила организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине на один год с возможностью дальнейшего продления до трех лет.

"Указанное должностное лицо высказало просьбу предоставить ему неправомерную выгоду за обеспечение процесса оформления документов в сумме $1,8 тыс., которую в дальнейшем получило", – сообщили в САП.

По данным прокуратуры, чиновница предложила организовать процесс предоставления гражданства Украины гражданину Ирана. Для решения этого вопроса она попросила $30 тыс.

Действия экс-замглавы миграционной службы квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом, занимающим особо ответственное положение, неправомерной выгоды).

Досудебное расследование по делу завершено, обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу, заявили в САП.