Антикоррупционный суд отправил под ночной домашний арест экс-замглавы миграционной службы Пимахову

Экс-замглавы миграционной службы Украины Дина Пимахова по решению суда обязана носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу.

23 декабря Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему первому заместителю председателя Государственной миграционной службы Украины, сообщила 24 декабря в Facebook пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины.

19 декабря детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подозрении экс-замглавы миграционной службы Дине Пимаховой. Ее подозревают в том, что она предложила организовать оформление гражданину Вьетнама вида на жительство в Украине и получении неправомерной выгоды в размере $1800.

"Суд удовлетворил ходатайство прокурора САП и применил к подозреваемой меру пресечения в виде ночного домашнего ареста сроком до 21 февраля 2020 года", – сказано в сообщении САП.

Кроме того, суд возложил на экс-чиновницу ряд обязательств: носить электронное средство контроля, прибывать в правоохранительные органы, сообщать об изменении места работы, воздерживаться от общения со свидетелями по делу, а также сдать на хранение паспорт для выезда за границу.

29 ноября 2017 года в пресс-службе Госмиграционной службы сообщили, что при попытке передачи взятки в $15 тыс. Пимаховой Служба безопасности Украины задержала агента НАБУ.

Пимахова рассказала, что познакомилась с человеком, который представился сотрудником арабского инвестиционного фонда "Мобадала" Сергеем Титенковым. По ее словам, он пытался завязать с ней приятельские отношения. Пимахова сообщила, что этот человек на протяжении нескольких месяцев общения предлагал ей решить ряд вопросов, связанных с "незаконной легализацией иностранных граждан на территории Украины", но она отказывалась. Пимахова добавила, что в ходе задержания Титенкова узнала, что он имеет отношение к НАБУ и у него есть документы на имя Сергея Боярского.

Издание "Цензор.НЕТ" сообщило, что СБУ задержала семь сотрудников НАБУ, которые работали под прикрытием, среди них – "агент Катерина", а также сотрудник НАБУ Боярский.

Руководитель бюро Артем Сытник рассказал, что операция НАБУ в отношении Пимаховой продолжалась с весны 2017 года. В ноябре того же года он говорил, что детективы задокументировали факт коррупции Пимаховой еще несколько месяцев назад, хотя сама она написала заявление в СБУ о провокации взятки. В НАБУ также заявили, что Генеральная прокуратура Украины и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в Госмиграционной службе, и назвали такие действия правоохранителей "диверсией".

15 декабря 2017 года руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назар Холодницкий заявил, что уголовное производство в отношении Пимаховой было зарегистрировано, но его нельзя довести "до логического завершения", так как антикоррупционные органы не смогут доказать виновность чиновницы в суде.

Пимахова была назначена первым заместителем главы Государственной миграционной службы Украины 18 января 2017 года. Кабмин уволил ее в марте 2018 года.