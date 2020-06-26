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САП сообщила о подозрении руководству "Морской поисково-спасательной службы"

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о подозрении в злоупотреблении властью и служебным положением директору предприятия "Морская поисково-спасательная служба" и его заместителю.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, в 2017 году подозреваемые подписали договор оперативного лизинга семи автомобилей Volkswagen с частным предприятием. По условиям договора предприятие за три года пользования автомобилями должно было заплатить более 16,3 млн грн, после чего машины должны вернуть частной компании. При этом рыночная стоимость покупки авто САП оценила в 9,7 млн грн.

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