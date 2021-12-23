СБУ заблокировала канал ввоза в Украину фальсифицированных препаратов для онкобольных

Организаторы схемы специализировались на препаратах для онкобольных.

"Около года злоумышленники незаконно завозили фальсифицированные препараты, маскируя их под продукцию известных производителей, а также незарегистрированные и запрещенные к продаже в Украине препараты производства РФ и Беларуси. В Украину товар доставляли международными рейсовыми автобусами и самолетами, а для его хранения арендовали склад в столице", – рассказали в СБУ.

Фейковые препараты продавали через онлайн-аптеки.

В ходе обысков, проведенных на складе и по адресам проживания участников группы в Киеве и Львове, изъяли лекарства общей стоимостью 1 млн грн, деньги, компьютерную технику, мобильные телефоны и сим-карты с доказательствами противоправной деятельности, банковские карты, через которые осуществлялись расчеты с покупателями.

Одному из фигурантов сообщили о подозрении по ст. 321-1 (фальсификация лекарственных средств или обращение фальсифицированных лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Для него планируют избрать меру пресечения.