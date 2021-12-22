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В Днепре разоблачили фейкового "президента Украины", который сформировал теневое правительство – СБУ

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Лидеру псевдонародовластия сообщили о подозрении
Лидеру псевдонародовластия сообщили о подозрении
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины в Днепре разоблачила лидера антигосударственной организации так называемого "народовластия", который публично призывал к свержению конституционного строя Украины. Об этом 22 декабря сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, мужчина считал нелегитимными действующие органы государственной власти, поэтому призвал сменить их. При этом он не исключал и вариант насильственного свержения власти.

Согласно материалам следствия, подозреваемый собирал единомышленников в рядах "всеукраинского национального конгресса" и вместе с ними формировал теневое правительство. На первом собрании он добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Также были назначены "председатель Верховной Рады", "премьер-министр" и "руководители силовых ведомств", а действующие государственные органы они признали "террористическими структурами".

"Самозванец пытался заручиться поддержкой ветеранов АТО/ООС и действующих военнослужащих Вооруженных сил Украины. Рассчитывал достичь этого, закрепив за своими сторонниками первоочередное распоряжение – право иметь огнестрельное оружие", – говорится в сообщении.

В ходе обыска, проведенного по месту жительства подозреваемого, правоохранители изъяли печати и бланки фейковых псевдообразований, компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности, а также фейковые распоряжения самопровозглашенных органов власти и "дипломатические паспорта высокопоставленных должностных лиц".

Лидеру псевдонародовластия сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Теги: Украина, правительство, Днепр, спецслужбы, власть, обыски, Служба безопасности Украины
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