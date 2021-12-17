Богдан о нынешней конструкции власти: Кусок говна и кусок пули внешне выглядят одинаково, но летят по-разному

"Ты или с какой-то идеей куда-то идешь, или ты кусок говна, который что-то пробует воровать, обманывать, изображать из себя какого-то важного человека и срать на головы своим же гражданам. Я не хотел быть никем во второй конструкции. Нет, это не я архитектор конструкции сегодняшней власти. Вот когда я был при должности, это была одна конструкция. Кусок говна и кусок пули. Внешне выглядят одинаково, но летят по-разному", – сказал Богдан.
По его словам, это не он привел Зеленского к власти.
"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону
Зеленский был избран президентом 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. Во втором туре выборов за Зеленского отдали голоса 73,22% избирателей, за его оппонента, пятого президента Петра Порошенко – 24,45%.
Юрист и экономист Богдан долгое время был личным адвокатом украинского бизнесмена Игоря Коломойского. В мае 2019 года он был назначен главой Администрации Президента (позже ведомство было переименовано в Офис президента), что вызвало критику в обществе и среди представителей Запада, опасавшихся влияния Коломойского на новоизбранного президента.
В феврале 2020-го Зеленский уволил Богдана. В июне 2020 года в интервью "Украинской правде" президент назвал назначение Богдана ошибкой, поскольку внутри команды начались конфликты.