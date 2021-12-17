Богдан о нынешней конструкции власти: Кусок говна и кусок пули внешне выглядят одинаково, но летят по-разному

"Ты или с какой-то идеей куда-то идешь, или ты кусок говна, который что-то пробует воровать, обманывать, изображать из себя какого-то важного человека и срать на головы своим же гражданам. Я не хотел быть никем во второй конструкции. Нет, это не я архитектор конструкции сегодняшней власти. Вот когда я был при должности, это была одна конструкция. Кусок говна и кусок пули. Внешне выглядят одинаково, но летят по-разному", – сказал Богдан.

По его словам, это не он привел Зеленского к власти.

"Зеленскому Запад сейчас на стол поставил Минские соглашения. "Выполняй". А как он будет их выполнять? Это харакири". Полный текст интервью Богдана Гордону

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube