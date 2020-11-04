СБУ задержала главу Черниговской РГА во время получения взятки

Служба безопасности Украины во время получения взятки задержала главу Черниговской райгосадминистрации. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 4 ноября.
По информации правоохранителей, чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал $10 тыс. у местного жителя. В такую сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласование изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 га в Черниговской области.
Оперативники Службы безопасности задержали главу РГА при получении всей суммы взятки. В его доме и офисе проходят обыски.
Глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко написала 4 ноября в Facebook, что накануне по ее приглашению в области начали работать ревизоры Госаудитслужбы, они проверяют областной бюджет.
"А уже сегодня молниеносная реализация СБУ – задержан на взятке председатель Черниговской РГА Сергей Журман", – отметила Коваленко.