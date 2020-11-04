СБУ задержала главу Черниговской РГА во время получения взятки

Глава Черниговской райгосадминистрации требовал $10 тыс. у местного жителя за выдачу распоряжения на разработку плана территории и изменение целевого назначения земельных участков площадью 6 га. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

СБУ задержала председателя Черниговской РГА Сергея Журмана во время получения $10 тыс. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины во время получения взятки задержала главу Черниговской райгосадминистрации. Об этом пресс-центр СБУ сообщил 4 ноября.

По информации правоохранителей, чиновник, который также является депутатом Черниговского областного совета, требовал $10 тыс. у местного жителя. В такую сумму он оценил выдачу распоряжения на разработку детального плана территории и согласование изменения целевого назначения земельных участков площадью 6 га в Черниговской области.

Оперативники Службы безопасности задержали главу РГА при получении всей суммы взятки. В его доме и офисе проходят обыски.

Глава Черниговской облгосадминистрации Анна Коваленко написала 4 ноября в Facebook, что накануне по ее приглашению в области начали работать ревизоры Госаудитслужбы, они проверяют областной бюджет.

"А уже сегодня молниеносная реализация СБУ – задержан на взятке председатель Черниговской РГА Сергей Журман", – отметила Коваленко.