Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

СБУ задержала командира боевого корабля по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Капитан второго ранга ВМС Украины, по данным СБУ, был задержан при попытке передать секретные сведения спецслужбам России.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ сообщила о задержании военного, который сотрудничал с российскими спецслужбами
СБУ сообщила о задержании военного, который сотрудничал с российскими спецслужбами
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины задержала командира боевого корабля, капитана второго ранга Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба СБУ.

"Военная контрразведка СБУ предотвратила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности ВМС ВСУ представителям спецслужб РФ", – сказано в заявлении.

По информации службы, командир боевого корабля "без разрешения своего командования выехал во временно оккупированный Крым, где начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство".

"После этого капитан второго ранга вернулся в место дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам. Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в Крыму. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов ВСУ", – сообщили в СБУ.

Служба безопасности открыла уголовное производство (по какой статье, в сообщении не уточняется). Подозреваемый в настоящее время отстранен от должности и лишен допуска к гостайне.

Теги: Россия, СБУ, Крым, Украина, ВМС Украины, контрразведка, госизмена, ВСУ, уголовное производство, измена
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  70-летняя Бабкина объяснила, почему не родила детей 40-летнему Гору
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
  "Ждем надпись "Писька". Кличко сфотографировался в футболке с изображением слова, которое не мог выговорить
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
Беременная Alyosha показала портрет своей будущей дочери
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
"Трагедия произошла, повернуть время вспять не удастся". Театр, в постановках которого был задействован Ефремов, впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS