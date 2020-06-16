СБУ задержала командира боевого корабля по подозрению в сотрудничестве со спецслужбами РФ

Служба безопасности Украины задержала командира боевого корабля, капитана второго ранга Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Об этом 16 июня сообщила пресс-служба СБУ.
"Военная контрразведка СБУ предотвратила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности ВМС ВСУ представителям спецслужб РФ", – сказано в заявлении.
По информации службы, командир боевого корабля "без разрешения своего командования выехал во временно оккупированный Крым, где начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство".
"После этого капитан второго ранга вернулся в место дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам. Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства в Крыму. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов ВСУ", – сообщили в СБУ.
Служба безопасности открыла уголовное производство (по какой статье, в сообщении не уточняется). Подозреваемый в настоящее время отстранен от должности и лишен допуска к гостайне.