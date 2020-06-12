Возле российских дипмиссий в украинских городах появились билборды с гербом департамента контрразведки СБУ

Билборды с гербом департамента контрразведки Службы безопасности Украины появились рядом с российскими консульствами во Львове и Одессе, а также возле посольства РФ в Киеве. По мнению журналиста Андрея Цаплиенко, так украинские спецслужбы "поздравляют" российских дипломатов с Днем России.

Накануне Дня России, который празднуется в РФ 12 июня, в некоторых украинских городах рядом с российскими дипмиссиями появились билборды с гербом департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом в своем Telegram 11 июня сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

"Завтра так называемый День России. Российским дипломатам отправляет поздравления украинская структура, которая успешно выявляет вражескую агентуру в Украине. В Харькове появился мурал с символикой контрразведки напротив российского Генконсульства. А сегодня – почти одновременно – билборды с гербом департамента контрразведки выросли рядом с консульствами РФ во Львове и Одессе. Ну и в Киеве на Воздухофлотском, перед посольством России теперь возвышается орел контрразведчиков, который сжимает двуглавую змею", – написал Цаплиенко.

По его словам, это поздравления "с прозрачным намеком", "учитывая, что российские диппредставительства – это легальная "крыша" для агентуры ФСБ и ГРУ" в Украине.

12 июня – государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года от СССР.