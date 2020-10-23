СБУ задержала "спортсменов", которые занимались рейдерством по заказу нардепов. По данным СМИ, они подконтрольны Медведчуку

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали участников общественной организации; их под видом спортивного объединения привлекали к участию в рейдерских захватах и протестных акциях по заказу действующих народных депутатов, сообщили в СБУ. Общественная организация подконтрольна народному депутату, главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку, пишет "Украинская правда".

Двух членов общественной организации задержали, еще трое находятся в розыске Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности Украины в Киевской области разоблачили деятельность общественной организации, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах, митингах и протестных акциях. Об этом пресс-центр СБУ проинформировал 23 октября.

В релизе сказано, что членов организации под видом спортивного объединения привлекали к участию в рейдерских захватах и протестных акциях по заказу действующих народных депутатов. Следствие установило, что "спортсмены" подконтрольны народному депутату Украины и сопредседателю одной из политических партий.

По данным "Украинской правды", речь идет о главе политсовета и председателе стратегического совета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", куме президента России Владимира Путина Викторе Медчедчуке.

Контроль за деятельностью и финансирование этой общественной организации осуществлял другой народный депутат от этой партии, который владеет охранной компанией в Киевской области, добавили в СБУ, не указывая имени нардепа.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники объединения также контролировали сбыт наркотиков в регионе, хранили взрывчатку, оружие и боеприпасы. В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали сбыт участниками общественной организации двух партий амфетамина. Во время обысков, проведенных по адресам проживания основных фигурантов, правоохранители изъяли ручной гранатомет, гранату РГО с запалом к ней, семь самодельных взрывных устройств, пистолет "Шмайсер" калибра 9 мм, устройства для отстрела резиновых патронов, 70 патронов различного калибра, расфасованные наркотические средства, сим-карты нескольких мобильных операторов, телефоны, компьютерную технику", – говорится в сообщении спецслужбы.

Найденные во время обыска гранатомет и граната. Фото: ssu.gov.ua

Пистолет, патроны, пакетики, вероятно, с наркотиками. Фото: ssu.gov.ua

Двух активных участников группы сотрудники СБУ задержали, еще трое находятся в розыске. В релизе сказано, что правоохранители намерены сообщить задержанным о подозрении, но не уточняется, по какой статье квалифицировали действия "спортсменов".

Название общественной организации в СБУ не раскрывали.