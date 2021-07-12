Семеро детей и двое взрослых в багажнике. СМИ пишут, что водитель Volkswagen Golf, попавшего в ДТП, был пьян

В багажнике Vоlkswagen Golf ехало девять человек, сообщили в полиции Фото: Поліція Київської області / Facebook

Компания возвращалась после отдыха в селе Процив Бориспольского района вечером около 20.00, во время поездки 33-летний водитель не справился с управлением, выехал на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу, сообщали в полиции. В результате ДТП водитель и семилетний мальчик от полученных травм погибли на месте происшествия.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям информировали, что 11 человек пострадали в результате аварии.

Директор Бориспольской многопрофильной больницы интенсивного лечения Александр Щур рассказал ТСН, что шесть человек остаются в больнице.

"Состояние людей, которое вызывает беспокойство. Это женщина, у нее черепно-мозговая травма, также девочка 14 лет, у нее также серьезная травма головы, ей проводят сейчас дополнительное обследование", – сказал он.

Девять из 16 человек, которые находились в автомобиле, были в багажнике Golf, семеро из них – дети, сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Ирина Прянишникова.

"Они отдыхали, праздновали день рождения. Выехал на обочину, машину занесло, начало крутить. Дети были в задней части авто, так называемом багажнике. Почему родители не придерживались мер безопасности, выясняет следствие. На родителей составлены административные протоколы", – уточнила она.