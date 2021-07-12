16 человек в легковом авто. В полиции рассказали детали смертельного ДТП под Киевом

Авария произошла 11 июля на автодороге Мартусовка – Процив в пределах села Ревное Бориспольского района. Полицейские установили, что компания из 16 человек отдыхала в селе Процив Бориспольского района и вечером около 20.00 возвращалась домой на автомобиле.

Во время поездки 33-летний водитель не справился с управлением, выехал на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу. В результате ДТП водитель и семилетний мальчик от полученных травм погибли на месте происшествия.

Среди 16 человек в салоне авто было семеро детей в возрасте от шести до 16 лет.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль помещен на площадку временного содержания.

Кроме того, в отношении родителей будут составлены административные материалы по ст. 184 (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.