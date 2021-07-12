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16 человек в легковом авто. В полиции рассказали детали смертельного ДТП под Киевом

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В результате ДТП погибло два человека
В результате ДТП погибло два человека
Фото: Поліція Київської області / Facebook

В Киевской области случилось смертельное ДТП при участии Vоlkswagen-Golf. Изначально сообщалось, что в машине находилось 12 человек, но позже полиция области в Facebook уточнила, что их было 16.

Авария произошла 11 июля на автодороге Мартусовка – Процив в пределах села Ревное Бориспольского района. Полицейские установили, что компания из 16 человек отдыхала в селе Процив Бориспольского района и вечером около 20.00 возвращалась домой на автомобиле.

Во время поездки 33-летний водитель не справился с управлением, выехал на правую грунтовую обочину и перевернулся на крышу. В результате ДТП водитель и семилетний мальчик от полученных травм погибли на месте происшествия.

Среди 16 человек в салоне авто было семеро детей в возрасте от шести до 16 лет.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Автомобиль помещен на площадку временного содержания. 

Кроме того, в отношении родителей будут составлены административные материалы по ст. 184 (невыполнение обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/4178090272246113

Теги: ДТП, автомобили, полиция, авария, Киевская область
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