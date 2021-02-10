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Сгоревший в Первомайске "Эпицентр" не был введен в эксплуатацию – ГАСИ

В январе 2021 года "Эпицентр" подал в реестр заявление и акт готовности торгового центра к эксплуатации, сообщила пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции.

В здании "Эпицентра" в Первомайске 2 февраля произошел пожар
В здании "Эпицентра" в Первомайске 2 февраля произошел пожар
Фото: Поліція Миколаївської області / Facebook

Сгоревший в Первомайске ТЦ "Эпицентр" не получил сертификат о вводе в эксплуатацию из-за подачи неполного пакета документов. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

"Обвинения в адрес инспекции [ГАСИ] и ее должностных лиц в ненадлежащем выполнении возложенных на нее обязательств являются неправдивыми и безосновательными", – говорится в сообщении.

По данным инспекции, в январе 2021 года "Эпицентр" подал в реестр заявление и акт готовности торгового центра к эксплуатации. Однако при осмотре инспектором ГАСИ объекта и документации обнаружили недостоверные данные и отсутствие необходимых документов, в частности, проекта выполнения работ, проекта организации строительства, журнала авторского надзора, технического паспорта.

"Указанные обстоятельства являются основанием для отказа в выдаче сертификата готовности объекта к эксплуатации в соответствии с пунктом 27 порядка принятия в эксплуатацию законченных строительством объектов, утвержденного постановлением правительства", – заявили в ведомстве.

В ГАСИ опровергли информацию о введении "большого количества" магазинов сети. По их словам, с декабря 2020-го по январь 2021 года инспекция приняла решение о вводе в эксплуатацию двух торговых центров "Эпицентр".

Ранее народный депутат Елена Шуляк в своем Facebook заявила, что на второй день после пожара в "Эпицентре" в Николаевской области ГАСИ ввела в эксплуатацию 20 магазинов компании.

По ее словам, в здании "Эпицентра", который горел 2 февраля в Первомайске, было очень много нарушений во время строительства и он не был введен в эксплуатацию после двух обращений.

"Несмотря на нарушение упомянутого "Эпицентра", ни ГАСИ, ни ГСЧС не имели ни одного замечания к их противопожарной системе" – говорится в сообщении.

Шуляк отметила, что в ГАСИ убеждают, что это совпадение и нарушений нет. Она анонсировала создание рабочей группы, которая разработает законопроект о наказании госструктур за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Огонь охватил площадь 4 тыс. м². Персонал и посетители торгового центра были эвакуированы. Огонь тушили два отделения государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная охрана.

Полиция установила, что поджог устроил мужчина, который пришел в торговый центр с ножом и топором. Он также ранил двух охранников "Эпицентра", которые пытались его задержать.

Мужчина заявил, что хотел отомстить владельцу "Эпицентра" за то, что тот "отрезал уши, носы у детей и женщин – геноцидом украинцев занимался". Поджигателю грозит пожизненное заключение.

Согласно данным Opendatabot, ООО "Эпицентр К" принадлежит Александру и Галине Герегам (51,3% и 47,97% соответственно) и Татьяне Суржик (0,73%).

Теги: Украина, строительство, торговый центр, документы, архитектура, ГАСИ, Эпицентр
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