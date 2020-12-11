Смертник с криками "Аллах акбар!" взорвал себя у здания ФСБ в Карачаево-Черкесии

Мужчина взорвал себя при попытке прорыва на территорию управления Федеральной службы безопасности в селе Учкекен в Карачаево-Черкесской Республике, сообщил национальный антитеррористический комитет России.

Неизвестный ворвался во двор ФСБ и бросился на сотрудников Фото: EPA (архив)

Шесть человек получили ранения в результате взрыва у здания управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) в селе Учкекен в Карачаево-Черкесской Республике. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщили в национальном антитеррористическом комитете РФ.

"Была предотвращена попытка прорыва неустановленного лица на территорию, где правоохранительными органами проводились оперативно-розыскные мероприятия. При попытке задержания преступник осуществил самоподрыв", – рассказали в ведомстве.

Взрыв устроил смертник, подъехавший к месту происшествия на машине. Покинув салон автомобиля, неизвестный ворвался во двор и бросился к сотрудникам службы, находившимся на территории, после чего прогремел взрыв, пишет газета "Известия" со ссылкой на собственные источники.

По предварительным данным, машину, на которой передвигался мужчина, списали на утилизацию в 2016 году.

Telegram-канал Mash опубликовал видео с места взрыва. На нем видно, как специальные службы, в том числе кинологи с собаками, осматривают последствия атаки.

Информацию о взрыве возле здания ФСБ подтвердил РБК источник в местном управлении полиции. В этом месте проводились оперативно-розыскные мероприятия после срабатывания в 7.00 взрывного устройства, рассказал собеседник.

Рассматриваются различные версии случившегося, сообщило агентство "Интерфакс". По информации информированного источника агентства, взорвавший себя у входа в ФСБ мог принадлежать к одной из экстремистских группировок.

Мужчина разделял взгляды экстремистских группировок и бандподполья. Перед взрывом он подошел к группе силовиков у входа в здание ФСБ и взорвал себя с криками "Аллах акбар!", пишет агентство.

Личность нападавшего устанавливают.