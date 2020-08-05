СМИ рассказали новые подробности избиения модели Кирилюк в Турции

Бойфренд Дарьи Кирилюк мог фигурировать в инциденте с избиением модели в Турции. По информации "Страны", Кирилюк развязала конфликт с другими гостями отеля. Источник издания сообщил, что серьезные побои нанесла ей не охрана клуба, а Гюнеш.

Один из свидетелей утверждает, что видел, как Кирилюк бил ее бойфренд Фото: dariakyryliuk / Instagram

Бойфренд украинской модели Дарьи Кирилюк по имени Баран Гюнеш мог приревновать украинку к состоятельному нефтяному магнату из одной из арабских стран. Модель попала своему парню под горячую руку, пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники в местных правоохранительных органах.

"Гюнеш в тот вечер, когда случился инцидент, 31 июля, якобы приревновал украинку к состоятельному нефтяному магнату из одной из арабских стран", – сообщило издание.

По данным источника, Дарья отдыхает в Чешме со своим бойфрендом – турком Бараном Гюнешем. У него американское гражданство, он живет в Нью-Йорке и работает финансовым аналитиком. Пара приехала в Турцию еще в конце июня.

"В Чешме пара сначала остановилась в пятизвездочном отеле "Библос", где номер за ночь стоит от $500 до $1,5 тыс., а затем сняла дом. В тот вечер украинка с Гюнешем и в компании друзей пришли в пляжный клуб Momo. Девушка вступила в конфликт с другими гостями, сначала просто ругалась с группой за соседним столиком, а потом началась драка. Ее кинулись защищать друзья", – сообщил нам источник в турецкой полиции.

По информации "Страны", сотрудники охраны клуба начали разнимать дерущихся и несколько раз ударили Кирилюк. После этого потасовка продолжилась на улице.

"Модель попала своему парню под горячую руку. Есть свидетель, который видел, как девушку бил ее парень. Самые серьезные побои нанес девушке именно он, но в заявлении полиции модель это умолчала, и утверждает, что ее жестоко избили охранники клуба… Поэтому сначала полиция поверила девушке, но вскоре выяснилось, что она не все договаривает, потому что, возможно, боится своего парня", – рассказал источник "Страны".

Дарья отрицала, что ее избил Гюнеш Баран. Она уверяла, что руководство пляжа Momo пытается ее оклеветать.

"Сначала они избили меня и моего парня, а потом говорят, что он избил меня. Мой парень помогал мне, когда у меня был приступ панической атаки", – писала она в Instagram.

В окружении девушки "Стране" подтвердили, что ее бойфренд ее защищал.

"Он никогда не поднимал на нее руку, у них такие трепетные отношения. Дарью и ее парня хотят выставить виноватыми", – сказали друзья модели.

Кирилюк утверждала, что ее и еще четырех девушек избивали сотрудники охраны пляжа Momo. По ее словам, пострадали также молодые ребята. Модель сказала, что ее и еще троих девушек били мужчины по имени Мирач и Дада.

Турецкая газета Hurriyet писала о свидетеле, который утверждает, что живет напротив дома, арендованного Кирилюк и ее парнем. Он сказал, что слышал крики из противоположного дома около 22.00 в ночь на 31 июля.

"Три человека спорили. Они были, вероятно, пьяны. Ругались по-английски. Я видел избитую молодую женщину, она вышла из дома и спряталась. Я вызвал полицию, позвонив по номеру 155", – рассказал он.

Министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой осудил в Twitter нападение на Кирилюк.

"Осуждаю ужасное нападение в пятницу в Чешме, которое никогда не должно было совершаться в туристической зоне, особенно против женщины", – написал он.