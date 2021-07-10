В столице Сомали прогремел взрыв на оживленном перекрестке. Боевики хотели устранить комиссара полиции

Доктор Мохаммед Нур из больницы Медина сказал журналистам, что число погибших может быть больше, поскольку некоторые из пострадавших были доставлены в другие больницы, в том числе частные.

Reuters со ссылкой на очевидца написало, что взрыв произошел на оживленном перекрестке Банадир.

Ответственность за теракт взяла на себя экстремистская группировка "Аш-Шабаб". Представитель сомалийской полиции сообщил, что боевики хотели атаковать комиссара полиции Могадишо полковника Фархана Мохамуда Каролеха. Он оказался в безопасности.

Официальный представитель полиции Садик Адам Али заявил, что смертник привел в действие взрывчатку, которую спрятал в автомобиле.