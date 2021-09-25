Сотрудники авиакомпании пытались ввезти в Украину технику на $100 тыс. под видом мусора

Как установили правоохранители, бортпроводники одной из украинских авиакомпаний прятали мобильные телефоны в кейсах с едой, мусорных пакетах и в конструктивных особенностях салона самолета. Впоследствии представители клининговых компаний должны были вывезти девайсы за пределы пункта пропуска без прохождения какого-либо контроля под видом обслуживания борта и подготовки его к следующему рейсу.

По результатам осмотра самолета, прибывшего в аэропорт Борисполь из Дубая, обнаружили 85 различных девайсов. Среди них: iPhone 12 Pro Max, iPhone XS, iPhone XR, One Plus Nord, MacBook Pro.

Предварительно в схему всего было привлечено около 10 граждан Украины. По первоначальным оценкам, сумма товара достигает $100 тыс.