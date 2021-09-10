В Украину контрабандой ввозили топливо из России при содействии таможни и пограничников – ГБР

"По оперативным данным, организаторы использовали грузовые корабли под украинским флагом, которые осуществляли коммерческие рейсы в иностранные порты. Экипажи отключали системы автоматической идентификации судов на маршрутах в Румынию, Турцию и Болгарию. С отключенными "маячками" корабли направлялись в определенную акваторию, где принимали нефтепродукты с российских танкеров. Загруженные топливом корабли возвращались на утвержденный маршрут и снова появлялись на радарах", – говорится в сообщении.

Инфографика: dbr.gov.ua

После прибытия в порты Румынии, Турции и Болгарии суда возвращались в Украину.

"Для растаможивания топлива организаторы подделывали документацию, в которой указывали другую страну происхождения продукции, поскольку при официальной закупке горючего у резидентов РФ к импортеру применяются дополнительные меры контроля", – подчеркнули в ГБР.

Отмечается, что для минимизации налогов дельцы занижали объемы ввозимого топлива. Схема проводилась через Одесскую таможню.

"Только с начала 2021 года указанные суда легально ввезли в Украину 27 тыс. тонн нефтепродуктов, что составляет, по данным следствия, треть от реально импортированного топлива", – добавили в Госбюро расследований.

Фото: dbr.gov.ua

По данным следствия, дельцам в схеме ввоза топлива из РФ содействовали сотрудники Одесской и Энергетической таможен и Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

"В настоящее время выявлены нарушения в деятельности таможенных складов на терминалах, где хранились ввозимые нефтепродукты, – рассказали в ГБР. – Следственно-оперативная группа ГБР проводит мониторинг объемов вывоза с территории терминалов нефтепродуктов автомобильным транспортом и устанавливает дальнейшую цепь реализации российского горючего".

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