Сотрудники ГСЧС спасли раненого олененка в Киевской области

"Сегодня спасатели 15-й государственной пожарно-спасательной части города Тараща выехали на необычное событие – спасение маленького раненого олененка. Вероятно, он убегал от лесных хищников, но, обессилев, упал на льду посреди местного водоема", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели вытащили малыша на берег с помощью веревки, стремянки и спасательного круга.

"После чего согрели бедолагу, замотав в одеяло, и, не теряя времени, отвезли в ветеринарную клинику, где передали врачам для оказания помощи", – говорится в сообщении.