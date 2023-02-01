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Сотрудники ГСЧС спасли раненого олененка в Киевской области

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Олененка достали со льда и передали ветеринарам
Олененка достали со льда и передали ветеринарам
Фото: ДСНС України / Telegram

30 января сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям спасли олененка возле города Тараща Киевской области. Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС.

"Сегодня спасатели 15-й государственной пожарно-спасательной части города Тараща выехали на необычное событие – спасение маленького раненого олененка. Вероятно, он убегал от лесных хищников, но, обессилев, упал на льду посреди местного водоема", – рассказали в ГСЧС.

Спасатели вытащили малыша на берег с помощью веревки, стремянки и спасательного круга.

"После чего согрели бедолагу, замотав в одеяло, и, не теряя времени, отвезли в ветеринарную клинику, где передали врачам для оказания помощи", – говорится в сообщении.

Теги: ГСЧС, животные, Киевская область, спасатели, олень, дикие животные
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