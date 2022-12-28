Силы спецопераций ВСУ показали вывод группы боевых пловцов на ночное задание. На видео есть кот

"Вывод группы на задание ночью. Работают боевые пловцы 73-го морского центра СпП имени кошевого атамана Антона Головатого. Легендарное подразделение, чьи операции повлияли на ход боевых действий на разных направлениях фронта", – прокомментировали видео в ССО.

На видео, помимо экипированных людей, появляется провожающий их кот.

Скриншот: Командування Сил спеціальних операцій ЗС України / Facebook

8 декабря СБУ опубликовала снимки обысков в епархиях УПЦ МП, на одном из которых также фигурировал кот. Его изображение "заблюрили", как и людей в кадре. Достоверно неизвестно, подозревают ли кота в чем-то или он является агентом под прикрытием.