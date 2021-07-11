Спасатели предупредили об угрозе селевых потоков и оползней на Закарпатье из-за сильных ливней

"В местах прохождения сильных ливней ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах, в результате захламления русел ручьев и водоотводных канав, повышения уровней воды на малых водотоках и верховьях рек на 0,5–1 м, в горных районах существует угроза схода небольших селей и оползней", – говорится в сообщении.

На участке Рахов – Вилок реки Тиса ожидается повышение уровня воды на 1–2 м, а на реке Уж – на 0,5–1 м. Спасатели объявили первый уровень опасности (желтый).