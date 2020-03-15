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ПРОИСШЕСТВИЯ

Спасатели проверили 900 км² в Азовском море. Пропавших рыбаков пока не нашли

Трое рыбаков, который вышли в море на деревянной лодке, пропали в субботу, 14 марта. Их поиски продолжаются, сообщили в запорожском управлении Госслужбы Украины по ЧС.

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Усилившийся ветер "существенно снижает эффективность поисковых работ", заявили в ГСЧС
Усилившийся ветер "существенно снижает эффективность поисковых работ", заявили в ГСЧС
Фото: dsns.gov.ua

Спасатели Госслужбы по чрезвычайной ситуации на вертолете Ми-8МТ к 15.00 15 марта проверили около 900 км² акватории Азовского моря, однако найти пропавших рыбаков пока не удалось. Об этом сообщила пресс-служба запорожского областного управления ГСЧС.

"Поиски в акватории Азовского моря ведут четыре единицы техники и личный состав Вооруженных сил Украины, пограничного отряда, Морского спасательно-координационного центра и Морской поисково-спасательной службы, а также городской спасательно-водолазной службы", – отметили в ГСЧС.

В сообщении говорится, что в районе Бердянска усилился северо-западный ветер, что "существенно снижает эффективность проведения поисковых работ вдоль береговой линии".

Поиски пропавших рыбаков продолжаются.

По информации ГСЧС, трое рыбаков на деревянной лодке вышли в море 14 марта около 6.00 вблизи санатория "Бердянск". В установленное время они не вернулись на берег, и спасатели начали поиски.

Теги: ГСЧС, Запорожская область, Бердянск, Азовское море
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