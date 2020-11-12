Суд арестовал мужчину, которого подозревают в убийстве стрелка в харьковском ресторане

32-летний мужчина, которого подозревают в убийстве в Харькове, арестован на 60 суток без права залога.

Харьковский суд 12 ноября арестовал 32-летнего мужчину, который подозревается в убийстве, произошедшем утром 1 ноября в одном из ресторанов города. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Подозреваемого арестовали на 60 суток без права выйти под залог.

Как сообщали в прокуратуре, когда подозреваемый отдыхал в ресторане, к нему подошел мужчина с травматическим пистолетом и выстрелил девять раз, в результате чего тот получил ранения. Защищая себя, подозреваемый бросил в сторону стрелка стул и вместе с другими посетителями ресторана начал бить его по туловищу и голове. Пистолет у него отобрали.

"Мужчина, в которого стреляли, понимая, что его противника удерживают другие участники происшествия и любых противоправных действий сделать он уже не в состоянии, умышленно нанес два удара режущим предметом по нижним конечностям нападающего. Из-за колото-резаных ран и в результате острой кровопотери стрелок умер. Таким образом, трое неустановленных в ходе следствия лиц, удерживая потерпевшего, который уже не сопротивлялся, предоставили возможность подозреваемому беспрепятственно нанести последнему телесные повреждения, повлекшие его смерть", – говорится в сообщении.

12 ноября 32-летнему мужчине сообщили о подозрении по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

О том, что мужчина по имени Руслан Смирнов, открыл стрельбу в ресторане из пистолета "Форт-12" и был убит посетителями, сообщала ТСН.