Суд арестовал первого в Украине подозреваемого в пиратстве

"Только что по ходатайству следователя СБУ Шевченковский районный суд Киева избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 48 дней", – сказал он.

Контекст:

20 июля правоохранители сообщили о задержании первого в истории Украины подозреваемого в пиратстве (ч. 1 ст. 446 Уголовного кодекса).

Мужчина устроился в международную компанию, которая занимается охраной коммерческих судов от пиратов в Индийском океане. Он захватил корабль и требовал изменения курса судна и денежное вознаграждение в $500 тыс. Через четыре дня судоходной компании удалось уговорить его сдать оружие и разблокировать корабль за $6 тыс.

Позже он захватил арсенал плавучей базы охранной компании и требовал $100 тыс, иначе угрожал выбросить оружие за борт. Его остановили силой. Подозреваемого задержали уже в Украине.