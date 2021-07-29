Суд отправил в приемник-распределитель подростка, которого подозревают в убийстве шестилетней соседки

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Мальчика поместили в приемник на 30 дней.

Шестилетняя девочка пропала вечером 28 июля. По словам матери, она ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседом, и не вернулась. Тело девочки нашли в заброшенном доме в Старом Салтове около полуночи.

"Тело шестилетней девочки обнаружили с признаками насильственной смерти в виде многочисленныз ушибов головы и лица. При осмотре на теле и голове малолетней обнаружены многочисленные ушибы и ссадины. По горячим следам установлено, что вероятным убийцей девушки может быть 13-летний сосед, с которым малолетняя гуляла во дворе дома", – сообщили в прокуратуре.

Мать подростка не верит, что он мог совершить убийство, но Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов говорит – ребенок признался в этом.