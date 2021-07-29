ГОРДОН
 
 
ПРОИСШЕСТВИЯ

Суд отправил в приемник-распределитель подростка, которого подозревают в убийстве шестилетней соседки

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тело погибшей девочки нашли в заброшенном доме
Тело погибшей девочки нашли в заброшенном доме
Фото: khar.gp.gov.ua

Волчанский районный суд Харьковской области на заседании 29 июля решил отправить в приемник-распределитель 13-летнего подростка из поселка городского типа Старый Салтов, которого подозревают в убийстве шестилетней соседки Мирославы Третьяк.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области. 

Мальчика поместили в приемник на 30 дней. 

Шестилетняя девочка пропала вечером 28 июля. По словам матери, она ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседом, и не вернулась. Тело девочки нашли в заброшенном доме в Старом Салтове около полуночи. 

"Тело шестилетней девочки обнаружили с признаками насильственной смерти в виде многочисленныз ушибов головы и лица. При осмотре на теле и голове малолетней обнаружены многочисленные ушибы и ссадины. По горячим следам установлено, что вероятным убийцей девушки может быть 13-летний сосед, с которым малолетняя гуляла во дворе дома", – сообщили в прокуратуре. 

Мать подростка не верит, что он мог совершить убийство, но Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов говорит – ребенок признался в этом. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: смерть, убийство, прокуратура, Харьковская область, подростки, ребенок, суд, мать, девочка
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Как в детстве!" Козинаки из семечек и кунжута. Без сахара. Рецепт простого и вкусного десерта
  "Как в детстве!" Козинаки из семечек и кунжута. Без сахара. Рецепт простого и вкусного десерта
Глоксиния: уход в домашних условиях, размножение и пересадка
Глоксиния: уход в домашних условиях, размножение и пересадка
"Свекруха – это не твое". Никитюк пообещала пойти на свидание с тем мужчиной, которого выберут ее подписчики
"Свекруха – это не твое". Никитюк пообещала пойти на свидание с тем мужчиной, которого выберут ее подписчики
"Боже мой, какая женщина... Не буду выражаться". Испанский гимнаст Бенитес ответил Навке, раскритиковавшей его выступление на соревнованиях в 2019 году
"Боже мой, какая женщина... Не буду выражаться". Испанский гимнаст Бенитес ответил Навке, раскритиковавшей его выступление на соревнованиях в 2019 году
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Мое разумное и скромное счастье по имени Евочка". Лолита показала 22-летнюю дочь, с которой не виделась два года. Видео
"Все моложе и моложе". 45-летняя Бадоева восхитила поклонников "нежным образом" в прозрачном платье
"Все моложе и моложе". 45-летняя Бадоева восхитила поклонников "нежным образом" в прозрачном платье
29 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
29 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Какая офигенная попа! Какой секс в чистом виде", "Очень смело". Трегубова снялась голой возле окна
"Какая офигенная попа! Какой секс в чистом виде", "Очень смело". Трегубова снялась голой возле окна
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Боже, это не ноги, а произведение искусства". 47-летний Цискаридзе показал свое фото в плавках
"Врачи говорят, что ему повезло". Сын Демина получил травму на тренировке
"Врачи говорят, что ему повезло". Сын Демина получил травму на тренировке
29 июля: кто родился, кто умер, интересные исторические события этого дня
29 июля: кто родился, кто умер, интересные исторические события этого дня
"Проблема не во мне, проблема в тебе". аlyona alyona заявила о завершении отношений, которые "приносят много вреда"
"Проблема не во мне, проблема в тебе". аlyona alyona заявила о завершении отношений, которые "приносят много вреда"
Орбакайте в черном боди и колготах в сеточку позировала на высоком табурете
Орбакайте в черном боди и колготах в сеточку позировала на высоком табурете
Ольга Сумская поделилась секретом своей бабушки, как уберечь от плесени варенье из свежих ягод
Ольга Сумская поделилась секретом своей бабушки, как уберечь от плесени варенье из свежих ягод
"Теперь я видел все", "А куда мы так идем?" Модель Байкова позировала в людном месте с голой грудью, перетянутой ремнем
"Теперь я видел все", "А куда мы так идем?" Модель Байкова позировала в людном месте с голой грудью, перетянутой ремнем
"Когда рожать?", "Беременность вам очень идет". Жена футболиста Зинченко восхитила нежным образом
"Когда рожать?", "Беременность вам очень идет". Жена футболиста Зинченко восхитила нежным образом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Так вкусно, что сходишь с ума". Эксперт рассказал, как приготовить особо вкусный вареный картофель
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Какое трогательное фото". Высоцкая показала 83-летнего мужа
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Между вами такие искры, ни одна ссора их не погасит". Эллерт впервые после разрыва прокомментировал пост Мишиной
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
"Эти два круга – самые совершенные в этом бренном мире". Maruv снялась в прозрачном боди с обнаженной грудью
  Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Тонкие блины на кефире с дырочками. Рецепт
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
Дорофеева в бикини попрыгала перед камерой. Видео
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Это не шпагат. Это демонстрация половых органов". Волочкова впервые за долгое время показала шпагат
"Солнышко". Тина Кароль засветила сосок в "голом" бюстгальтере из тонкой ткани
"Солнышко". Тина Кароль засветила сосок в "голом" бюстгальтере из тонкой ткани
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS