Под Харьковом нашли тело пропавшей шестилетней девочки, полиция подозревает жившего по соседству 13-летнего подростка

"К сожалению, шестилетнюю девочку, которую искали, нашли мертвой. Сейчас полиция устанавливает причины смерти ребенка. Благодарен всем, кто помогал в поиске. Искренние соболезнования близким маленькой Мирославы", – написал в ночь на 29 июля глава полиции Харьковской области Андрей Рубель в Facebook.

Об исчезновении ребенка 28 июля в 19.10 сообщила в полицию мать девочки. Она рассказала, что дочь за час до того самовольно ушла со двора дома, где гуляла с 13-летним соседским мальчиком, и домой не вернулась.

Пропавшую искали полиция, спасатели, группа кинологов и волонтерский поисковый отряд. В тот же день, около 23.50, правоохранители нашли тело девочки с признаками насильственной смерти (ушибы лица и головы) в заброшенном доме в поселке городского типа Старый Салтов.

Полиция подозревает 13-летнего подростка, с которым гуляла девочка. Правоохранители готовят ходатайство в суд о разрешении на его допрос и помещение в полицейский приемник-распределитель для детей.

Открыто производство по ч. 2, п. 2 ст. 115 (умышленное убийство ребенка) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненного лишения свободы.

Мать подростка не верит в то, что ее сын совершил убийство, но он признался в этом полиции, утверждает Старосалтовский поселковый голова Эдуард Коновалов. Ночью он видел мальчика и общался с его матерью, рассказал он Общественному.

"Ну, я не следователь... То, что ее убили, это факт. Я видел это лицо, видел эту головку", – рассказал он. По словам Коновалова, дети жили в одном доме на разных этажах, дружили. Подросток на учете в полиции или соцслужбах не состоял.

В то же время родственники погибшей девочки тоже предполагают, что причастен 13-летний сосед. Мать девочки, Татьяна Третьяк, заявила местному изданию Newsroom, что он "детей в школе толкает, бросает в них камнями, котов в туалете топит".