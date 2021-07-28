В Индии родственники до смерти избили девушку за то, что носила джинсы

Родственники упрекали девушку за то, что она носит не только традиционную индийскую одежду Фото: depositphotos.com

Мать убитой Шакунтала Деви Пасван рассказала, что родственники не одобряли ношение джинсов, но девушка настаивала на своем выборе. По словам матери, дед, дядя и бабушка жестоко избили Неху Пасван палками.

После этого они вызвали авторикшу, чтобы якобы отвезти избитую в больницу. Матери не разрешили сопровождать подростка. На следующее утро женщине сообщили, что тело девушки находится на мосту через реку Гандак.

По данным ВВС News, полиция штата возбудила дело об убийстве и уничтожении улик против 10 человек, в их числе бабушка и дедушка убитой, дядя, тетя, двоюродные братья и сестры и водитель автомобиля. Бабушка, дедушка, дядя и водитель автомобиля были арестованы, полиция разыскивает оставшихся обвиняемых.

Мать погибшей от побоев сообщила, что родственники заставляли девушку бросить учебу в школе и упрекали ее за то, что она носит не только традиционную индийскую одежду.

Журналисты отметили, что бытовое насилие является распространенным явлением в Индии, в среднем в день в стране убивают 20 женщин "за то, что они приносят недостаточное приданое". Девушки в сельских районах Индии живут в условиях жестких ограничений: главы деревень или патриархи семей диктуют, что им носить и как себя вести.