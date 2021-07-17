В Индии родился младенец с тремя головами. Местные жители посчитали его воплощением бога и устроили паломничество

Ребенок и его мать чувствуют себя хорошо. Их уже выписали из больницы, они вернулись домой. Мать пережила "нормальную и здоровую беременность". Благодаря этому рождение малыша стало еще более удивительным.

Две дополнительные головы находятся сзади основной головы младенца, на них есть волосы, отметило издание.

Семья жалуется на многочисленных паломников, которые решили что малыш является воплощением бога на земле. Они приезжают, чтобы получить благословение и коснуться стоп младенца, отметило Daily India.