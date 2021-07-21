В Индии зафиксировали первую в стране смерть от птичьего гриппа – СМИ

По данным источников, ребенок попал в больницу 2 июля. У него были высокая температура и кашель. Сперва врачи решили, что у него COVID-19, но тест оказался отрицательным.

Дальнейшее исследование установило, что ребенок страдал от инфекции, вызванной вирусом птичьего гриппа.

В связи с этим эксперты Национального центра по контролю за заболеваниями Индии занялись отслеживанием контактов умершего мальчика. Врачам, медсестрам и медицинским работникам, которые лечили его, посоветовали изолироваться и сообщать о таких симптомах, как боль в горле, чихание и насморк.

Издание отмечает, что за последние 15 лет в Индии было множество вспышек птичьего гриппа, в основном затронувших домашнюю птицу. Однако случаев смерти людей от этой болезни зафиксировано не было.