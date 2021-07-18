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Во Львовской области задержали вероятного причастного к двум убийствам в Стрые

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Мужчину задержали, правоохранители будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения
Мужчину задержали, правоохранители будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения
Фото: lv.npu.gov.ua

Во Львовской области задержали 23-летнего ранее судимого мужчину, который может быть причастен к двум убийствам в Стрые, произошедшим 5-го и 17 июля. Об этом 17 июля сообщила пресс-служба областной полиции.

"17 июля около полуночи в полицию поступило сообщение, что на улице Выговского в городе Стрый, вблизи церкви, было обнаружено тело мужчины с огнестрельными ранениями. Правоохранители установили личность погибшего – им оказался житель райцентра в возрасте 43 года. На теле эксперты обнаружили два огнестрельных ранения в области груди, которые и стали причиной смерти", – говорится в сообщении.

На территории области ввели спецоперацию.

"Во время отработки территории Стрыя полицейские заметили подозрительного мужчину, который остановил рейсовый автобус и поехал в направлении Сколе. Учитывая то, что разыскиваемый может быть вооружен, чтобы не подвергать риску жизнь и здоровье граждан, было принято решение под правдоподобным предлогом остановить автобус вне города и проверить пассажира. В сумке, которую имел с собой мужчина, правоохранители обнаружили обрез ружья и патроны", – рассказал глава полиции Львовской области Александр Шляховский.

Мужчину задержали, правоохранители будут ходатайствовать об избрании ему меры пресечения.

"Также установлено, что задержанный причастен к убийству 40-летнего жителя города Стрый, которое произошло 5 июля на перекрестке улиц Вокзальной и Первого ноября в райцентре. Тогда причиной смерти мужчины также стали два огнестрельных ранения", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Портал Zaxid.net пишет, что задержанный не имел конфликтов с жертвами, а убивал их "ради интереса".

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: убийство, полиция, Львовская область, Стрый
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