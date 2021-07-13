В Киевской области мужчина убил прохожего 11 ударами ножа. Ранее он нападал с отверткой – полиция

Инцидент произошел 8 июля, правоохранители рассказали о нем только сейчас.

Окровавленного человека на мосту увидел поздно вечером водитель проезжавшего мимо автомобиля, он вызвал полицию. 48-летнего пострадавшего доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

"Установили личность злодея. Им оказался 38-летний уроженец Луганской области, который жил на Белоцерковщине и работал врачом в Володарской больнице. Он беспричинно нанес 11 ножевых ранений погибшему из хулиганских побуждений", – отметил Небитов.

Мужчину задержали и объявили ему подозрение по п. 7 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста.

"Как выяснилось, он уже задерживался полицией Киевской области за нападение на человека и нанесение более 40 ударов отверткой. Тогда злоумышленника поместили в изолятор временного содержания, ему инкриминировали покушение на убийство и производство было направлено в суд, однако, нарушив все ограничения, он совершил новое преступление", – подчеркнул начальник полиции региона.

На видео, которое опубликовали правоохранители, подозреваемый утверждает, что гулял на мосту и мужчина напал на него, ударив по голове барсеткой.

"Это было расценено мною как нападение. Со мной был кухонный нож, на всякий случай я его взял. В целях самообороны я наотмашь отмахнулся этим ножом, по-моему, в область руки и верхнюю часть тела", – сказал он.

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