Суд в Киеве арестовал мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении человека

18 ноября правоохранители сообщали, что в мусорном баке на бульваре Дружбы Народов в Киеве нашли части человеческого тела. На следующий день в полиции проинформировали, что установили личность погибшего и нашли и задержали вероятного убийцу.

Мужчине, которого следствие подозревает в совершении преступления, 32 года, это уроженец Горловки Донецкой области. По данным полиции, подозреваемый был знаком с погибшим.

"Как выяснилось в ходе следствия, подозреваемый некоторое время проживал в квартире 42-летнего потерпевшего с его согласия. Накануне, 16 ноября, при совместном употреблении алкоголя между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый убил хозяина. После убийства злоумышленник еще полтора суток проживал в квартире потерпевшего, а затем решил избавиться от тела. Для этого он приобрел пилу по металлу и нож, расчленил тело в ванной комнате и в разное время вынес его части в мусорный контейнер под домом убитого", – сообщили в прокуратуре.

По данным следствия, подозреваемый планировал еще некоторое время пожить в квартире убитого, сообщая его родственникам, что пострадавший в состоянии алкогольного опьянения ушел в неизвестном направлении и не вернулся.

19 ноября 32-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

"Учитывая особую тяжесть преступления и личность подозреваемого, ранее судимого за квартирные кражи и разбой, а также статус обвиняемого по делу о повторном похищении имущества, находящегося на рассмотрении Дарницкого районного суда Киева, Печерская окружная прокуратура настаивала на избрании меры в виде содержания под стражей. Суд удовлетворил ходатайство прокурора и арестовал подозреваемого на два месяца без возможности внесения залога", – уточнили в прокуратуре.