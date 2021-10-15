Судно ВМС Украины, потерпевшее крушение в Черном море, буксируют в Одессу

"Личный состав, который не задействован в мероприятиях по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо", – отметили в сообщении.
На корабле находится аварийно-спасательный отряд ВМС Украины.
"Осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВСУ и казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины", – сообщили в посте.
Судно размагничивания "Балта" потерпело бедствие в районе острова Змеиный 13 октября. По данным нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского, оно потеряло ход, были затоплены по меньшей мере два отсека.
В ВМС сообщили, что судно попало в сложные погодные условия во время выполнения задания по назначению.
Судно "Балта" было построено в польском Гданьске в 1987 году, пишет "Милитарный". Главной задачей "Балты" является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения ВМС Украины, рассказал Забродский. Экипаж судна – 45 человек по штату. У ВМС Украины это единственное судно такого назначения.