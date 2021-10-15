Судно ВМС Украины, потерпевшее крушение в Черном море, буксируют в Одессу

"Личный состав, который не задействован в мероприятиях по борьбе за живучесть, был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо", – отметили в сообщении.

На корабле находится аварийно-спасательный отряд ВМС Украины.

"Осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВСУ и казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины", – сообщили в посте.